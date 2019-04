Non solo Bitter Sweet Symphony: mercoledì 10 marzo a Padova ascoltiamo The Verve e l’album Urban Hymns

Continuano gli incontri del ciclo che Gold Soundz dedica al Britpop, uno dei movimenti musicali più importanti degli anni ’90.

Mercoledì 10 aprile alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), ascolteremo insieme l’album dei The Verve Urban Hymns, famoso soprattutto per la hit Bitter Sweet Symphony.

Un brano che grazie al geniale campionamento degli archi da un brano dei Rolling Stones e al suo indimenticabile video trasformerà questi eterni secondi del britpop in una delle band più importanti al mondo: nel 1997 il disco dominerà le classifiche di fine anno della critica e le hit parade, vendendo oltre 10 milioni di copie.

Un lavoro frutto di una rinnovata (anche se breve) unità del quintetto guidato dal carismatico Richard Ashcroft, in grado di esprimere la sua sensibilità psichedelica in canzoni pop di grande impatto, come gli altri due singoli di maggior successo, The Drugs Don’t Work e Lucky Man.

A condurre la serata, tra ascolto dei brani più importanti accompagnati da video d’epoca, curiosità e aneddoti, sarà Giorgio Bonomi, giornalista e caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza in libreria più piacevole, abbiamo deciso di riservare 25 posti a sedere per chi si prenoterà con il form che trovate linkato qui sotto.

Prenotazione del posto: https://docs.google.com/forms/d/1BJ8YUraUOKPebSVxk8tAh29ExTUDUPpBruH1TYl1tuw