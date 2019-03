Oasis: mercoledì 27 marzo a Padova serata dedicata a (What’s the Story) Morning Glory?

Dopo Parklife dei Blur, saranno i fratelli Gallagher i protagonisti del secondo evento del nostro ciclo primaverile dedicato al britpop: mercoledì 27 marzo alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), riascolteremo insieme il seminale e pluripremiato (What’s the Story) Morning Glory?, secondo album degli Oasis uscito nel 1995.

Si tratta di un disco-cardine del britpop e uno dei più venduti di tutti i tempi (circa cinque milioni di copie nel solo Regno Unito, oltre venti milioni in tutto il mondo). Una miscela esplosiva di ritornelli di facile presa da cantare a pieni polmoni e arrangiamenti che uniscono con successo riff robusti e opportuni inserti orchestrali, con un distillato di influenze che partono dai Rolling Stones, i Beatles (versante John Lennon – George Harrison in particolare) e Burt Bacharach e arrivano agli Who di Pete Townshend, a Marc Bolan dei T-Rex, The Smiths, Paul Weller e The Stone Roses.

Riascolteremo insieme alcuni dei classici contenuti nel disco, come Roll With It, Wonderwall e Don’t Look Back in Anger, ma anche album track e b-side dai loro fortunatissimi singoli, accompagnati da video d’epoca e intervallati, come di consueto, da curiosità e aneddoti biografici.

Conduce la serata Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza in libreria più piacevole, abbiamo deciso di riservare 25 posti a sedere per chi si prenoterà con il form che trovate linkato qui sotto. D’ora in poi solo chi si prenoterà potrà partecipare agli audioforum.

Prenotazione del posto: https://goo.gl/forms/mix4s5rtwJYpWkic2