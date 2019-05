Brit Soundz #2: Oasis – (What’s the Story) Morning Glory? (1995)

I fratelli Gallagher sono stati i protagonisti del secondo evento del nostro ciclo Brit Soundz: il seminale e pluripremiato (What’s the Story) Morning Glory? è un disco-cardine del brit pop e uno dei più venduti di tutti i tempi (circa cinque milioni di copie nel solo Regno Unito, oltre venti milioni in tutto il mondo).

Una miscela esplosiva di ritornelli di facile presa da cantare a pieni polmoni e arrangiamenti che uniscono con successo riff robusti e opportuni inserti orchestrali, con un distillato di influenze che partono dai Rolling Stones, i Beatles (versante John Lennon – George Harrison in particolare) e Burt Bacharach, arrivando fino agli Who di Pete Townshend, a Marc Bolan dei T-Rex, The Smiths, Paul Weller e The Stone Roses.

Data dell’audioforum: 27 marzo 2019

A cura di Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: