The Smashing Pumpkins: The World is a Vampire (1988-2000)

Da sempre anomali all’interno del movimento grunge a cui furono accostati, Billy Corgan e compagni hanno realizzato nei primi anni ’90 capolavori assoluti dell’alternative rock, mischiando hard rock, pop, metal, new wave, psichedelia e ambizioni sinfoniche.

Brani come Today, Disarm, Bullet with Butterfly Wings, 1979 e la splendida Tonight, Tonight hanno segnato indelebilmente le vite di milioni di adolescenti in tutto il mondo.

Data dell’audioforum: 10 ottobre 2018

A cura di Giorgio Bonomi

