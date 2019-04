The Smiths – A Light That Never Goes Out

1982-1987: sono bastati cinque anni alle due anime degli Smiths, Morrissey e Johnny Marr, per segnare per sempre la storia della musica rock, con quattro LP, tre raccolte e una manciata di singoli veramente indimenticabili.

L’unione tra i testi ironici, intelligenti e appassionati di Morrissey e gli innovativi arrangiamenti di Marr (per non parlare della sempre sottovalutata sezione ritmica di Andy Rourke e Mike Joyce) ha dato origine a un culto che ancora oggi può contare su milioni di appassionati in tutto il mondo, Italia compresa.

L’incontro è stata l’occasione per riascoltare brani come Ask, This Charming Man, The Boy With the Thorn in His Side, Bigmouth Strikes Again e There is a Light that Never Goes Out.

Data dell’audioforum: 5 dicembre 2018

A cura di Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: