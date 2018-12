The Smiths: mercoledì 5 dicembre serata di ascolti e visioni a Padova

L’ultimo audioforum di Gold Soundz per il 2018 è dedicato a The Smiths: mercoledì 5 dicembre alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), un’intera serata per ripercorrere la carriera della band di Manchester, tra ascolto dei brani più significativi, aneddoti e video d’epoca.

1982-1987: sono bastati cinque anni a Morrissey e Johnny Marr per segnare per sempre la storia della musica rock, con quattro LP, tre raccolte e una manciata di singoli veramente indimenticabili.

L’unione tra i testi ironici, intelligenti e appassionati di Morrissey e gli innovativi arrangiamenti di Marr (per non parlare della sempre sottovalutata sezione ritmica di Andy Rourke e Mike Joyce) ha dato origine a un culto che ancora oggi può contare su milioni di appassionati in tutto il mondo, Italia compresa.

L’incontro sarà l’occasione per riascoltare brani come Ask, This Charming Man, The Boy With the Thorn in His Side, Bigmouth Strikes Again e There is a Light that Never Goes Out.

A condurre la serata “in tandem” ci saranno le due anime di Gold Soundz, ovvero Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina dell’evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!