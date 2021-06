New Soundz: le nuove uscite di maggio 2021

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Ritorno importante per i Liars: la band newyorchese con l’album The Apple Drop (in uscita ad agosto) torna a essere un progetto corale e non solo l’espressione del frontman Angus Andrew come era stato per gli ultimi due dischi. Il singolo Sekwar ci piace parecchio!

2) Deludente invece il ritorno dei Modest Mouse: la band ha ormai passato da parecchi anni il suo momento migliore, ma era lecito aspettarsi qualcosa di più dai mosci singoli che anticipano The Golden Casket, We Are Between e Leave a Light On.

3) Sempre meglio i LUMP di Laura Marling: accompagnata da Mike Lindsay dei Tunng, la cantautrice inglese ha trovato la formula giusta sull’album Animal, e sia la title-track che Climb Every Wall ci convincono.

4) Anche senza la batterista (e collante del gruppo) Janet Weiss, le Sleater-Kinney vanno avanti: l’album Path of Wellness, al di là del titolo new age, propone tre buone anticipazioni. Certo, non siamo ai livelli di Dig Me Out e neppure a quelli di The Woods, ma nemmeno alla débacle dell’ultimo LP The Center Won’t Hold.

5) Sembra ancora più ispirato del solito il nuovo disco dei Mountain Goats, Dark in Here: i testi sono una sicurezza, ma quello che stupisce è la complessità e varietà degli arrangiamenti, molto meno “oscuri” di quello che farebbe intendere il titolo.

6) Tornano anche gli Okkervil River, con un singolo di due brani egualmente belli ma che non aggiungono nulla alle già mirabolanti imprese di Will Sheff e compagni.

7) Lucy Dacus ci piace parecchio: oltre a raccontarci del suo primo fidanzatino conosciuto durante la versione americana del Grest sul brano VBS, ci parla anche di Brando (nel senso di Marlon) nell’omonima anticipazione, sempre estratta dall’album Home Video.

8) Sharon Van Etten e Angel Olsen erano destinate a collaborare: stessa casa discografica, stesso stile e voci simili. Alla fine è successo: Like I Used To è probabilmente il brano più commerciale mai scritto da entrambe e non ci sorprenderemmo se aprisse alle due cantautrici nuove e inaspettate porte.

9) Cover, cover e ancora cover: ad esempio quella degli Idles alle prese con Damaged Goods dei loro “maestri” Gang of Four; oppure quella di Army of Me di Björk realizzata dalla giovane australiana Julia Jacklin.

10) Infine: sapevate che esistono anche degli outtake dei Buena Vista Social Club? Le sessioni di registrazione che 25 anni fa portarono a riunirsi i migliori esponenti della musica tradizionale cubana hanno dato altri frutti, finora non pubblicati: il primo assaggio lo abbiamo con l’inedito Vicenta, che fa parte della ristampa in uscita il 17 settembre.