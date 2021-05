Ascolta FRESH: ogni martedì alle 18 su Radio Arcella il meglio della nuova musica

Le novità musicali dell’ultima settimana, selezionate e presentate per voi dalla redazione di Gold Soundz.

FRESH è il nuovo programma in onda ogni martedì alle 18 sulle frequenze della web radio Radio Arcella, oppure ascoltabile in podcast qui sotto dal nostro archivio

Ogni settimana Giorgio Bonomi, fondatore di Gold Soundz, vi presenterà dieci brani scelti tra quelli usciti nella settimana appena passata, con particolare attenzione per la musica alternativa e indipendente, quella che fa più fatica a farsi scoprire.

Puntata 3 – 18 maggio 2021

Torres – Don’t Go Puttin Wishes In My Head / Martina Topley-Bird – Pure Heart / The Mountain Goats – The Slow Parts on Death Metal Albums / Umberto Palazzo – Ondina / Gaspard Augé – Hey! / The Go! Team – Pow / Wolf Alice – No Hard Feelings / Liz Phair – In There / Iosonouncane – Niran / Sleater-Kinney – Worry With You

Puntata 2 – 11 maggio 2021

Wavves – Help Is On The Way / Liars – Sekwar / Bobby Gillespie & Jehnny Beth – Chase It Down / Vasco Brondi – Ci abbracciamo / Rostam – From The Back of a Cab / LUMP – Animal / José González – Visions / The Black Keys – Going Down South / Nine Inch Nails & HEALTH – Isn’t Everyone / Modest Mouse – We Are Between

Puntata 1 – 4 maggio 2021

Bachi da Pietra – Meriterete / Cleopatrick – Family Van / Alessandro Cortini – Lo specchio / Bonnie ‘Prince’ Billy & Matt Sweeney – Resist the Urge / Black Midi – Slow / CHAI – Ping Pong / Garbage – No Gods No Masters / PJ Harvey – When Under Ether (demo) / Warpaint – Lilys / Kings of Convenience – Rocky Trail

