Dal 13 marzo altri tre audioforum del Gold Soundz Record Club!

A poche settimane dalla fine dell’ultima rassegna svoltasi tra gennaio e febbraio 2024, tornano gli audioforum all’interno del nostro negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella.

Tra marzo e aprile, altri tre appuntamenti per ripercorrere la carriera di altrettanti artisti fondamentali che hanno segnato la storia recente della musica, tra ascolto dei brani più importanti, aneddoti e video d’epoca: Massive Attack, Blonde Redhead e Massimo Volume, nel secondo evento speciale dedicato a una band italiana condotto da Vincenzo Romania, Professore di Sociologia presso l’Università degli Studi di Padova.



Ma c’è di più: in occasione di ogni incontro, i dischi in vinile e cd degli artisti di cui si parlerà saranno in vendita in via eccezionale con il 20% di sconto!

Ecco il programma:

Mercoledì 13 marzo: Massive Attack – The Wild Bunch

Mercoledì 27 marzo: Blonde Redhead – Una vita violenta

Mercoledì 10 aprile: Massimo Volume – Qualcosa sulla vita

L'ingresso al singolo incontro costa 5 euro, ma è anche possibile abbonarsi ai tre incontri al costo di 12 euro.

Gli incontri si terranno alle ore 19:30 presso il negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella (via Aspetti 29, Padova) e saranno condotti da Giorgio Bonomi, Davide Campagnolo e Vincenzo Romania.

I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria: vi aspettiamo!