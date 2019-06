40 anni di Unknown Pleasures dei Joy Division: venerdì 28 giugno audioforum e concerto a Padova

Compie 40 anni Unknown Pleasures, album d’esordio dei Joy Division, nonché pietra miliare del post-punk e della musica rock tutta.

Venerdì 28 giugno al Parco della musica di Padova (via Venezia, vicino alla Fiera) vogliamo festeggiare l’anniversario con un evento speciale: all’interno di una giornata interamente dedicata alla band di Ian Curtis, noi di Gold Soundz cureremo personalmente uno speciale “audioforum suonato” a partire dalle ore 19.

Il fondatore di Gold Soundz, Giorgio Bonomi, giornalista e divulgatore musicale, parlerà della storia dell’album e del percorso artistico della band di Manchester. Durante l’evento, i Permanent, cover band ufficiale italiana dei Joy Division suoneranno alcuni brani del disco in un’esclusiva versione acustica.

Dopo questo esperimento, vi invitiamo a rimanere per il concerto “in elettrico” dei Permanent, che a partire dalle 22 eseguiranno interamente Unknown Pleasures in ordine di tracklist. Seguirà un bis con altro brani di Ian Curtis e compagni.

Ingresso: Up to you. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina dell’evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!