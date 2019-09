Pixies: martedì 8 ottobre a Padova una serata per prepararsi alle date live in Italia

In occasione del ritorno in Italia dei Pixies (attesi l’11 ottobre all’Estragon di Bologna e il 12 alle OGR di Torino), ripercorriamo insieme gli anni più importanti nella carriera della band di Black Francis e Kim Deal, che più di tutte ha segnato il passaggio tra anni ’80 e ’90.

Inventori di un sound unico, tra i gruppi preferiti di Kurt Cobain (che ammise di aver scritto Smells Like Teen Spirit tentando di copiare il loro stile), il quartetto di Boston è riuscito in pochissimi anni a ritagliarsi un posto di rilievo nella storia della musica rock, con uno stuolo di ammiratori tra cui David Bowie (che fonderà i Tin Machine con l’idea di imitarli), i Radiohead, PJ Harvey, gli U2 e gli Arcade Fire.

Dagli inizi all’università del Massachusetts al primo album prodotto da Steve Albini, dal successo internazionale ai litigi che porteranno la band a sciogliersi (via fax!) dopo appena 6 anni, un viaggio tra canzoni indimenticabili come Monkey Gone to Heaven, Debaser, Here Comes Your Man e Where Is My Mind?, resa famosa dall’uso nel film Fight Club.

