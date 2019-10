Ripercorriamo insieme la carriera dei Radiohead: primo incontro a Padova giovedì 7 novembre

Gold Soundz presenta: due appuntamenti per ripercorrere l’intera carriera dei Radiohead, nome fondamentale per l’evoluzione della musica rock (e non solo) degli ultimi 30 anni.

Il primo incontro, intitolato Fade Out Again (1992-1999), si terrà giovedì 7 novembre alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), e si concentrerà sugli inizi della band di Oxford: dalla nascita come On A Friday, al cambio di nome e al successo con la prima hit Creep, fino alle affascinanti evoluzioni del loro suono negli album The Bends (1995) e Ok Computer (1997), ancora oggi ritenuto uno degli LP più belli di tutti i tempi.

Un viaggio affascinante nelle creazioni di un gruppo di outsider (guidati dal carismatico Thom Yorke), che si sono ritrovati a essere loro malgrado superstar, attraverso brani indimenticabili come Creep, High & Dry, Fake Plastic Trees, Paranoid Android e Karma Police.

A condurre la serata, tra canzoni, videoclip e aneddoti, sarà Giorgio Bonomi, giornalista e fondatore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.

Il secondo appuntamento, dedicato agli anni dal 2000 ad oggi, si terrà giovedì 21 novembre alle 19:30, sempre alla libreria Limerick di Padova.

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza in libreria più piacevole, abbiamo deciso di riservare 25 posti a sedere per chi si prenoterà online compilando il modulo che trovate qui sotto.

Prenotazione del posto:

https://drive.google.com/open?id=1z0K60IxJipnP5QHivDyvKrfykmKOm-twURFX-2arbYg