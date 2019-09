Simple Minds: martedì 24 settembre a Padova una serata per ripercorrere la loro carriera

Con l’arrivo dell’autunno, ripartono gli audioforum di Gold Soundz, incontri dedicati ad artisti o dischi particolarmente importanti degli ultimi 40 anni di musica pop e rock.

Il primo incontro di questa stagione, Alive and Kicking: 40 Years of Simple Minds, è dedicato a ripercorrere l’intera carriera dei Simple Minds, tra suoni, visioni e aneddoti: l’appuntamento è per martedì 24 settembre presso la libreria Limerick (via Tiziano Aspetti 13, Padova) alle ore 19.30.

La band scozzese ha segnato gli anni Ottanta grazie ad album come New Gold Dream (81-82-83-84) e il successivo Sparkle in the Rain, e a una hit tra le più note e amate del decennio, (Don’t You) Forget About Me.

I Simple Minds hanno venduto oltre 60 milioni di dischi e sono tuttora in attività. La serata sarà un viaggio attraverso i grandi successi dagli esordi a oggi, i cambi di line-up, i testi e le collaborazioni illustri con musicisti e produttori come Steve Lillywhite, John Leckie (al lavoro con la band nei primi dischi e che in seguitò produsse l’album omonimo degli Stone Roses), Trevor Horn, Jimmy Iovine, l’ex Police Stewart Copeland, Lou Reed, Lisa Germano e altri ancora.

Una miscela, quella di Jim Kerr e Charlie Burchill, in continua evoluzione e che ha influenzato, tra i tanti, The Horrors, i Manic Street Preachers, Moby e i Cocteau Twins (che proprio dal titolo di uno dei loro primi brani, inciso sotto l’insegna Johnny and the Self-Abusers, hanno tratto ispirazione per il proprio nome).

Condurrà la serata Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.

