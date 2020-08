40 anni di Closer dei Joy Division: giovedì 3 settembre concerto con presentazione a Padova

Ha compiuto 40 anni a luglio Closer, secondo e ultimo album dei Joy Division, pietra miliare del post-punk e “testamento” di Ian Curtis, scomparso tragicamente nel maggio 1980, due mesi prima della pubblicazione del disco.

Giovedì 3 settembre al Parco Milcovich di Padova (via Jacopo da Montagnana), all’interno della rassegna Arcella Bella, festeggeremo l’anniversario con un evento speciale, Closer to the Present.

A partire dalle ore 21 il fondatore di Gold Soundz, Giorgio Bonomi, giornalista e divulgatore musicale, parlerà della storia dell’album e del percorso artistico della band di Manchester, alternandosi sul palco ai Permanent, cover band ufficiale italiana dei Joy Division, che suoneranno l’intero disco seguendo la tracklist originale, con un breve intervallo tra “lato A” e “lato B”. Seguirà un bis con altri brani di Ian Curtis e compagni.

Ingresso gratuito. Potete confermare la vostra presenza sulla pagina dell’evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!