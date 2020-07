Gold Soundz al parco Milcovich di Padova: martedì 21 luglio ascoltiamo i Prefab Sprout, giovedì 23 incontro con Maurizio Blatto

Continua il ciclo di “ascolti estivi” All Summer Long, curati da Gold Soundz durante la rassegna Arcella Bella: dopo Beach Boys e Big Star, il terzo incontro sarà dedicato al disco Steve McQueen dei Prefab Sprout.

Una band inglese che si è distinta per un pop tanto leggero quanto profondo, solare e malinconico, in un perfetto sposalizio tra testi poetici e suggestivi e melodie ancora oggi irresistibili. Insomma la colonna sonora perfetta per una sera d’estate!

L’appuntamento è per martedì 21 luglio alle ore 21 al Parco Milcovich (via Jacopo da Montagnana, Padova) per ascoltare insieme alcuni brani di questo capolavoro uscito nel 1985, accompagnati da aneddoti, curiosità e video d’epoca.

“Paddy McAloon non vuole essere un eroe alla moda o una di queste effigi in cemento per affamati di scariche elettriche. Egli è semplicemente un giovane drammaturgo moderno capace di estrarre anche dalla poesia più semplice le emozioni più alte e genuine. Quello che solo lui riesce a creare è quello spasmo cardiaco che trova nell’intelligenza la sua unica cassa di risonanza possibile. Qualcosa di ardente e di triste, di caldo e di emozionante, di bello, di troppo bello”. Scriveva così, nel 1985, Giampiero Vigorito nella sua recensione di Steve McQueen sulla rivista Rockstar.

Canzoni come When Love Breaks Down e Appetite non sono mai scomparse dalle playlist radiofoniche di un certo gusto. Bonny, uno dei gioielli dell’album, è stato reinterpretato da Tom Smith degli Editors (che per anni incisero per la stessa etichetta degli Sprouts, la Kitchenware Records). La firma di McAloon ha impreziosito negli anni dischi di Jimmy Nail, Cher, Lisa Stansfield, Kylie Minogue e Rod Stewart, e il suo stile – affine a Lloyd Cole and the Commotions, Aztec Camera, The Blue Nile, The Dream Academy, China Crisis, i primi Everything But the Girl e altre importanti realtà inscrivibili al sophisti-pop degli anni 80 – ha influenzato Sondre Lerche, Deacon Blue, The Pains of Being Pure at Heart, Roman a Clef, The Divine Comedy, Guillemots, Wild Nothing, Josh Rouse, Ducktails e Belle and Sebastian.

Ingresso gratuito. A condurre la serata sarà Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.

IMPORTANTE: Per organizzare meglio l’evento, consigliamo la prenotazione attraverso il modulo qui sotto.

Prenotazione del posto: https://forms.gle/nwgE5UWmCJRWax8f7

Ma la settimana di Gold Soundz non finisce qui: giovedì 23 luglio, sempre al Parco Milcovich di Padova durante Arcella Bella e alle ore 21, Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo dialogheranno con Maurizio Blatto per presentare il suo ultimo libro Sto ascoltando dei dischi (add editore).

Tradurre in musica la vita è compito dei musicisti, spiegarsi attraverso le canzoni appartiene invece molto alla letteratura, ma abbastanza anche alla psicanalisi. Sto ascoltando dei dischi mescola vita privata e analisi musicale, in un mix travolgente in cui sono le canzoni a dare il ritmo alla vita dell’autore. In un succedersi di situazioni esilaranti, psicologi, consulenti familiari, terapie di gruppo, medici e addirittura la Morte tentano di curare il protagonista dalla sua ossessione per la musica. Ci riusciranno? Vincerà Freud o avranno la meglio i Beastie Boys?

Preparatevi ad una presentazione atipica e musicale: a intervallare il dialogo sui diversi temi affrontati dal libro, faremo ascoltare una speciale playlist con alcuni dei brani che l’hanno ispirato!

L’incontro è a ingresso gratuito ed è organizzato insieme alla libreria Limerick. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.