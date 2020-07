I Big Star protagonisti dell’audioforum All Summer Long martedì 14 luglio a Padova

Due dischi baciati dal sole, tra armonie beatlesiane, chitarre sognanti e romanticismo della porta accanto: sono #1 Record e Radio City dei Big Star, protagonisti del secondo appuntamento della nostra rassegna di “ascolti estivi” All Summer Long.

L’appuntamento per l’ascolto dei brani più importanti è per martedì 14 luglio alle ore 21 all’interno di Arcella Bella, che si tiene al Parco Milcovich (via Jacopo da Montagnana, Padova).

I primi due lavori di Alex Chilton e compagni, passati praticamente passati inosservati ai tempi della pubblicazione nei primi anni ’70, ma diventati col tempo oggetto di culto, mettono le basi del power pop che influenzerà la musica degli anni ’90: R.E.M., Pavement, Wilco e Yo La Tengo li citano da sempre come loro ispiratori.

Faremo ascoltare i brani più conosciuti come September Gurls, Thirteen (coverizzata tra gli altri da Elliott Smith) e In the Street (utilizzata per la sigla della serie tv That ’70s Show), accompagnati da aneddoti, curiosità e video d’epoca.

A condurre la serata sarà Giorgio Bonomi, fondatore di Gold Soundz. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.

IMPORTANTE: Per organizzare meglio l’evento, consigliamo la prenotazione attraverso il modulo qui sotto.

Prenotazione del posto: https://forms.gle/2PaqUSJGhxwTKfXL6