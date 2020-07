Pet Sounds dei Beach Boys apre gli “ascolti estivi” al Parco Milcovich di Padova

Dopo la chiusura forzata dovuta alla pandemia da coronavirus, ripartono gli audioforum di Gold Soundz, questa volta all’aperto: per tutto il mese di luglio vi aspettiamo ogni martedì sera al Parco Milcovich di Padova (via Jacopo da Montagnana), all’interno della rassegna Arcella Bella, per i quattro appuntamenti del ciclo All Summer Long!

Il primo disco “estivo” di cui parleremo è Pet Sounds dei Beach Boys, martedì 7 luglio alle ore 21.

Una band il cui nome è da sempre associato all’estate, guidata dal geniale e tormentato Brian Wilson, che dopo aver inventato le “canzoni da spiaggia” a base di sole, surf e mare, nel 1966 sfornò il suo capolavoro. Un disco ineguagliabile per cura delle melodie e degli arrangiamenti, diretto ispiratore dei Beatles, che l’anno dopo realizzarono il capolavoro Sgt. Pepper prendendolo come modello.

Sarà l’occasione per riascoltare brani indimenticabili come God Only Knows, Sloop John B e Wouldn’t It Be Nice, accompagnati da aneddoti e curiosità.

A condurre la serata sarà Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Ecco la pagina dell’evento su Facebook.

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza più piacevole, i posti sono limitati a 25 partecipanti, tra chi li prenoterà per primo attraverso il modulo qui sotto.

Prenotazione del posto: https://forms.gle/UmQEPhiTM7odQrqCA