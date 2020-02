Peter Gabriel: a Padova due serate tra ascolti e visioni per i suoi 70 anni, dai Genesis in poi

In occasione del settantesimo compleanno di Peter Gabriel, dedichiamo all’istrionico artista inglese un audioforum monografico diviso in due serate, dai primi anni con i Genesis alla sua lunga e sfaccettata carriera solista.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 13 febbraio, in via eccezionale alle ore 21 e nella sede del negozio di dischi e impianti audio HiFi Record (via Marin 27, Padova), in zona Torresino/Prato della Valle.

La serata sarà dedicata a ripercorrere la produzione dei Genesis dal 1969 (anno del debutto From Genesis to Revelation) al 1975, passando per veri e propri capisaldi del rock progressivo come Foxtrot, Selling England By the Pound e il doppio The Lamb Lies Down on Broadway.

Tra fotografie d’epoca e aneddoti biografici, avremo modo di vedere esibizioni live restaurate e videoclip ad alta definizione di alcuni dei brani più famosi della prog band inglese, amatissima in Italia: da The Musical Box a Watcher of the Skies, da Firth of Fifth a The Carpet Crawlers.

A condurre la serata ci saranno Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo di Gold Soundz. Ecco la pagina dell’evento su Facebook, dove potete confermare la vostra partecipazione: vi aspettiamo!