Sospesi gli incontri di Gold Soundz per il coronavirus

Purtroppo il diffondersi anche in Italia del coronavirus ci costringe ad annullare tutti i prossimi incontri di Gold Soundz, tra cui gli audioforum dedicati a Cat Power (4 marzo) e ai Pavement (26 marzo), nonché quello sui Kraftwerk già in programma per aprile.

Ci atteniamo alle raccomandazioni del Governo di evitare assembramenti per non favorire la diffusione del virus. L’appuntamento è quindi rimandato: stiamo già lavorando per voi in vista dell’estate, sperando che la situazione tra qualche mese torni alla normalità. E nel frattempo stiamo anche pensando a un nuovo formato per starvi vicini durante questi mesi di “reclusione” in casa.

Vi lasciamo una canzone, con un messaggio importante per questi tempi difficili: