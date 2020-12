New Soundz: le nuove uscite di novembre 2020

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Solo amore per il nuovo singolo dei nostri beniamini scozzesi Teenage Fanclub: Home anticipa l’album Endless Arcade ed è come al solito un rinvigorente mix di modestia, intelligenza, buoni sentimenti e perfetto istinto pop.

2) David Bowie e Morrissey insieme? Sembra impossibile, ma due ego del genere sono saliti sullo stesso palco nel lontano 1991, per cantare insieme il brano dei T. Rex Cosmic Dancer: 29 anni dopo, lo possiamo finalmente ascoltare!

3) Natale è alle porte e Sharon Van Etten viene in nostro soccorso: ecco le sue versioni di Blue Christmas e Silent Night in una botta sola, così tanto per gradire.

4) Nell’indifferenza generale, i Notwist continuano a macinare ottimi album: il nuovo singolo si intitola Where You Find Me e anticipa l’LP Vertigo Days, in uscita il 29 gennaio. Dateci retta, c’è vita oltre Neon Golden!

5) Il nuovo lavoro dei Cloud Nothings: The Spirit Of è la seconda anticipazione da The Shadow I Remember; la ricetta questa volta (come non è sempre stato con gli album precedenti) sembra ottima, vediamo quale sarà il risultato finale.

6) L’osannatissimo Iosonouncane era atteso al varco con il primo singolo dal suo nuovo album Ira: non siamo ai livelli di Die, ma è comunque da ascoltare, specie per la cover di sul lato B. Luigi Tenco

7) Evviva, sono tornati gli Arab Strap! L’annuncio dell’album As Days Get Dark è stato accompagnato da un nuovo singolo intitolato Compersion, Pt.1. E noi che li amiamo da sempre, non possiamo che gioire!

8) Incuranti del (dis)interesse generale, gli Hold Steady continuano a macinare album su album del loro “pub rock per letterati”: il nuovo arrivo si intitola Open Door Policy ed è anticipato dal singolo Family Farm.

9) Alla fine è successo: i Deftones sono stati omaggiati dal loro idolo Robert Smith dei Cure, che ha saggiamente scelto la canzone meno-Deftones del loro intero repertorio, ovvero la pacifica Teenager dal capolavoro White Pony.

10) Infine: a far del bene si fa sempre la cosa giusta, lo dimostra Fiona Apple che dopo aver ringraziato pubblicamente la sua ex compagna di scuola Shameika con l’omonimo brano dal suo ultimo LP Fetch the Bolt Cutters, ora riceve in cambio un featuring sul nuovo brano della stessa Shameika, nel frattempo diventata rapper (c’è da scommettere più che emergente, almeno dopo questa collaborazione).

Potete ascoltare la playlist qui sotto, o in rotazione solo per 24 ore, lunedì 7 dicembre, sulla nostra radio Perfect Sound Forever!