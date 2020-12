Perfect Sound Forever: ascolta la radio di Gold Soundz!

Mentre aspettiamo (come tutti) che il coronavirus ci permetta di tornare alla normalità, in modo da poter di nuovo organizzare i nostri audioforum, vi presentiamo una novità che speriamo vi piaccia: da qualche giorno è online su Mixcloud la radio di Gold Soundz, Perfect Sound Forever!

Un modo per accompagnare la vostra giornata con della buona musica, con (per il momento) due diverse programmazioni: ogni giorno, dalle 09:30 alle 21:30 circa, vi faremo ascoltare il meglio della musica che ci piace dagli anni ’60 a oggi, e ogni primo lunedì del mese la nostra playlist New Soundz, che contiene i brani più interessanti usciti nei 30 giorni precedenti

Fateci sapere cosa ne pensate e mandateci le vostre richieste a info@goldsoundz.it, oppure inviandoci un messaggio vocale su Whatsapp al numero 3440480264: ci contiamo!