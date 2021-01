New Soundz: le nuove uscite di dicembre 2020

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) Caroline Polachek ha deciso di farci rivalutare anche il non-rivalutabile: la sua cover della hit Breathless dei Corrs sdogana in chiave indie anche una delle band meno cool della storia. Ma per fortuna per farsi perdonare si fa poi remixare da Toro Y Moi, e ci mette anche la voce di Chino Moreno dei Deftones, così tanto per gradire.

2) L’ex ragazza ribelle Alanis Morissette benedice le sue figliocce Girlpool autorizzando un remix curato dalle due scatenate ragazze del brano Reasons I Drink, dal suo ultimo album Such Pretty Forks in the Road.

3) Ormai non fanno più notizia le cover collaborative che Bill Callahan e Bonnie Prince Billy ci propongono ogni settimana. Quelle di questo mese però fanno eccezione, perché li troviamo alle prese con i brani di due mostri sacri: Robert Wyatt (Sea Song con la collaborazione di Mick Turner dei Dirty Three) e Lou Reed (la poco nota Rooftop Garden, dall’album del 1983 Legendary Hearts).

4) Nonostante Natale sia ormai passato, i brani di questa playlist risentono inevitabilmente dell’atmosfera festiva: tra i tanti classici che ascolterete, vi segnaliamo la versione registrata da Dean & Britta (ovvero due ex Galaxie 500, mica cazzi) del classico natalizio di John Lennon e Yoko Ono, Happy Xmas (War is Over).

5) Il 2021 porterà il graditissimo ritorno dei Tindersticks: riascoltiamo con piacere il vocione di Stuart Staples sul singolo You’ll Have to Scream Louder, dal nuovo album Distractions.

6) Quando fa uscire qualcosa di nuovo Burial, lo fa sempre in modo clamoroso: non fa eccezione questo nuovo singolo da ben 12 (!) minuti, che già dal titolo (Chemz) ci fa capire che tipo di sostanze bisogna assumere per goderselo appieno.

7) Avrà un seguito la collaborazione tra Nicolas Jaar e Dave Harrington a nome Darkside, responsabile di uno dei dischi più belli dell’ultimo decennio, Psychic: Spiral uscirà in primavera ed è anticipato dall’ottimo singolo Liberty Bell.

8) Eddie Vedder rende omaggio a uno dei suoi miti: la cover del classico di Bruce Springsteen Growin’ Up è stata registrata in casa, ma mantiene tutta l’energia dell’originale.

9) Tutti sappiamo quanto Grimes ami i videogiochi e gli alter ego virtuali: il suo ultimo brano Delicate Weapon addirittura esce con lo pseudonimo Lizzy Wizzy, che è il nome del personaggio da lei interpretato nel videogioco Cyberpunk 2077.

10) E chiudiamo con una leggenda vivente: a 80 anni suonati il mitico Ringo Starr ha annunciato un nuovo EP e ci fa ascoltare il singolo Here’s to the Nights, pieno zeppo di ospiti (tra cui Dave Grohl, Sheryl Crow, Jenny Lewis, Lenny Kravitz, Ben Harper e ovviamente anche il vecchio amico Macca!).