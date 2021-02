New Soundz: le nuove uscite di gennaio 2021

Come ogni mese, la nostra playlist New Soundz vi permette di ascoltare tutti i nuovi brani usciti negli ultimi 30 giorni. Tra questi abbiamo selezionato una decina di suggerimenti speciali:

1) “Soffri e ingoia“? Sembra proprio che l’allegria contagiosa dell’ex Crystal Castles Alice Glass sia tornata a farci visita. Il brano non è niente di che, ma riesce comunque a inquietarci anche questa volta.

2) Lo scorso 8 gennaio sarebbe stato il 74esimo compleanno di David Bowie: un’ottima occasione per ascoltare un paio di cover inedite registrate negli anni ’90, Tryin’ to Get to Heaven di Bob Dylan e Mother di John Lennon.

3) Tom Morello dei Rage Against the Machine e Serj Tankian dei System of a Down rendono omaggio ai maestri Gang of Four: la loro cover di Natural’s Not in It promette di essere l’highlight dell’imminente album-tributo The Problem of Leisure.

4) L’attendono tutti al varco: Lana Del Rey ci ha fatto ascoltare la title-track del suo nuovo LP Chemtrails Over the Country Club, che ha il compito difficilissimo di confermare l’acclamato Norman Fucking Rockwell!. Il brano non è particolarmente significativo, ma come assaggio non è affatto male.

5) Chi invece ci ha sorpresi positivamente sono i Mogwai: Ritchie Sacramento (dal prossimo LP As the Love Continues) è una vera “canzone”, con tanto di voce e testo. E poi ci piace lo spassoso titolo, che a quanto pare è una storpiatura del nome di Ryuichi Sakamoto da parte di un amico della band!

6) Dopo il boom di Phoebe Bridgers, anche Julien Baker pare predestinata a fare il salto di qualità col nuovo album Little Oblivions: il singolo Hardline però non convince molto, specialmente per la produzione un po’ troppo “leccata”.

7) Chi amava gli Stereolab, amava anche i loro album della serie Switched On, sui quali si potevano trovare B-side, singoli introvabili e inediti a volte migliori di quanto pubblicato sugli album ufficiali. Ora è in arrivo il quarto volume Electrically Possessed che promette benissimo, a partire dall’assaggio Dimension M2!

8) Dietro all’impenetrabile moniker Boise Cover Band si cela Doug Martsch dei Built to Spill e alcuni amici: la loro cover “cosmica” di Ashes to Ashes di David Bowie convince, ora aspettiamo di ascoltare le altre riletture che appariranno sull’album Unoriginal Artists.

9) Due leggende a confronto: Mike Watt coverizza l’anthem femminista delle Bikini Kill, Rebel Girl, e anche se si tratta di una vecchia registrazione del 1998, sembra tutto assolutamente sensato.

10) Dulcis in fundo, è tornata la nostra amata FKA Twigs: Don’t Judge Me ha una produzione molto alla Burial e porta addosso le tracce dei collaboratori Headie One e Fred Again…, ma quando entra quella voce non possiamo che avere i soliti brividini lungo la schiena.

Potete ascoltare la playlist qui sotto, o in rotazione solo per 24 ore, lunedì 1° febbraio, sulla nostra radio Perfect Sound Forever!