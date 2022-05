Gold Soundz apre Dischi all’Arcella: sabato 23 aprile festa di inaugurazione!

Dopo 10 anni di onorato servizio, Gold Soundz cambia pelle e si trasforma in un negozio di dischi: un posto dove sarà possibile trovare vinili e cd, nuovi e usati, ma soprattutto un nuovo punto di aggregazione, socialità e diffusione di cultura all’interno del quartiere Arcella a Padova.

L’inaugurazione ufficiale sarà sabato 23 aprile, a partire dalle 18.30, in via Tiziano Aspetti 29, con un Opening Party in occasione del Record Store Day, la giornata internazionale dedicata ai negozi di musica.

Ci saranno tanti dischi speciali, disponibili solo per l’occasione, musica dal vivo con le esibizioni di Green Green Artichokes e Permanent – Joy Division Passion Band e un piccolo rinfresco.

Potete confermare la vostra partecipazione su questo evento Facebook: vi aspettiamo per festeggiare insieme l’inizio di questa nuova avventura!