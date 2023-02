Dall’8 febbraio tornano gli audioforum del Gold Soundz Record Club!

Dopo la rassegna inaugurale andata in scena tra ottobre e novembre dello scorso anno, tornano gli audioforum all’interno del nostro negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella.

Tra febbraio e marzo, altri cinque appuntamenti per ripercorrere la carriera di quattro band fondamentali che hanno segnato la storia della musica, tra ascolto dei brani più importanti, aneddoti e video d’epoca: Blur, Pet Shop Boys, Low ed Everything But the Girl.

Ma c’è di più: in occasione di ogni incontro, i dischi in vinile e cd degli artisti di cui si parlerà saranno in vendita in via eccezionale con il 20% di sconto!

Ecco il programma:

Mercoledì 8 febbraio: Blur – Beyond Parklife – PRENOTATI

– Beyond Parklife – Mercoledì 22 febbraio: Pet Shop Boys – Chronologically Part 1: Hitmusic – PRENOTATI

– Chronologically Part 1: Hitmusic – Mercoledì 1 marzo: Pet Shop Boys – Chronologically Part 2: The Pop Kids – PRENOTATI

– Chronologically Part 2: The Pop Kids – Mercoledì 15 marzo: Low – Temporary Relief – PRENOTATI

– Temporary Relief – Mercoledì 29 marzo: Everything But the Girl – Like the Deserts Miss the Rain – PRENOTATI

L’ingresso al singolo incontro costa 5 euro, ma è anche possibile abbonarsi ai cinque incontri al costo di 20 euro. ABBONATI AL CICLO DI AUDIOFORUM

Gli incontri si terranno alle ore 19:30 presso il negozio Gold Soundz – Dischi all’Arcella (via Aspetti 29, Padova) e saranno condotti da Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo.

I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria.