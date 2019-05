Blur – Parklife (1994)

L’album dei Blur del 1994, Parklife, è il disco che ha dato il via al fenomeno britpop, aprendo una via inglese nelle classifiche, ai tempi dominate dal sound grezzo (e molto americano) del grunge di Seattle.

La geniale intuizione di Damon Albarn e compagni fu quella di recuperare i suoni della british invasion degli anni ’60 (The Kinks e The Beatles su tutti), del glam e del punk degli anni ’70 (tra Roxy Music, David Bowie e XTC) e della new wave degli anni ’80, aggiornandoli con uno sguardo quasi sociologico sulla vita della working e middle class inglese.

Data dell’audioforum: 20 marzo 2019

A cura di Giorgio Bonomi

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: