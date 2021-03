The Cure – Disintegration (1989)

Il capolavoro di The Cure, Disintegration, è il culmine del percorso artistico di Robert Smith e compagni.

Un album che è l’esempio più compiuto delle atmosfere romantiche e decadenti della band capofila del gothic rock, tra eleganti arrangiamenti orchestrali e lunghe ballate che alternano oscurità e sprazzi di luce.

Nonostante la lavorazione difficile, Disintegration rappresentò uno dei più grandi successi commerciali per il gruppo, grazie ai fortunati singoli Lullaby, Lovesong, Fascination Street e Pictures of You.

