Belle & Sebastian – The Boy with the Arab Strap (1998)

Un’estate scozzese, fresca e ventilata, con il sole che si alterna alla pioggia e le montagne a due passi per una gita fuori porta o per immergersi nella natura.

E’ questa l’ambientazione del terzo album dei Belle & Sebastian, The Boy with the Arab Strap, uscito nel 1998 e da subito considerato come uno dei dischi più ispirati ed eclettici nella ormai lunga carriera della band di Glasgow.

Un disco di indie pop delicato e sussurrato, con melodie che colpiscono al cuore ma anche coraggiose svolte stilistiche, mini-suite sperimentali e su tutto la venerazione per la grande canzone d’autore da Burt Bacharach fino agli Smiths.

Data dell’audioforum: 28 luglio 2020

A cura di Giorgio Bonomi

