Pulp – Different Class (1995)

Il capolavoro dei Pulp di Jarvis Cocker è uno dei gioielli del britpop, capace di mescolare la tagliente ironia dei testi con un’eccezionale padronanza dei linguaggi pop della tradizione musicale inglese.

Basterebbe il singolo Common People, furiosa protesta contro le disuguaglianze di classe camuffata da canzoncina pop, per far passare questo disco alla storia. Ma anche le altre undici tracce stupiscono: dalla nostalgia dell’infanzia di Disco 2000, alla rivincita degli outsider in Mis-Shapes e I Spy, dai ricordi della rave culture in Sorted for E’s & Wizz alla struggente canzone d’amore Something Changed.

Data dell’audioforum: 20 maggio 2012

A cura di Francesco Targhetta

Registrato e trasmesso in diretta da Radio Bue, la radio dell’Università degli studi di Padova.

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: