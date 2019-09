Pearl Jam – Ten (1991)

L’esordio dei Pearl Jam Ten resta un disco fondamentale per capire l’esplosione del fenomeno grunge tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90: nati dalle ceneri dei promettenti Mother Love Bone, Eddie Vedder e compagni rappresentarono meglio di chiunque altro l’intero spettro delle influenze del movimento, tra punk, metal, hard rock e il rispetto della tradizione del grande rock degli anni ’70 (Neil Young, The Who e Led Zeppelin su tutti).

Un album fondamentale, che ha venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo, e contiene alcuni dei brani più famosi della band, come Jeremy, Alive, Even Flow e la ballata Black.

Data dell’audioforum: 3 aprile 2018

A cura di Giorgio Bonomi

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: