Pixies – Where Is My Mind? (1986-1992)

Inventori di un sound unico, tra i gruppi preferiti di Kurt Cobain (che ammise di aver scritto Smells Like Teen Spirit tentando di copiare il loro stile), i Pixies sono riusciti in pochissimi anni a ritagliarsi un posto di rilievo nella storia della musica rock, con uno stuolo di ammiratori tra cui David Bowie (che fonderà i Tin Machine con l’idea di imitarli), i Radiohead, PJ Harvey, gli U2 e gli Arcade Fire.

Dagli inizi all’università del Massachusetts al primo album prodotto da Steve Albini, dal successo internazionale ai litigi che porteranno la band a sciogliersi (via fax!) dopo appena 6 anni, un viaggio tra canzoni indimenticabili come Monkey Gone to Heaven, Debaser, Here Comes Your Man e Where Is My Mind?, resa famosa dall’uso nel film Fight Club.

Data dell’audioforum: 8 ottobre 2019

A cura di Giorgio Bonomi

