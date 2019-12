Radiohead – Fade Out Again

I Radiohead sono un nome fondamentale per l’evoluzione della musica rock (e non solo) degli ultimi 30 anni.

Dalla nascita come On A Friday, al cambio di nome e al successo con la prima hit Creep, fino alle affascinanti evoluzioni del loro suono negli album The Bends (1995) e Ok Computer (1997), la band guidata da Thom Yorke ha lasciato il segno già sugli anni ’90, per poi confermarsi tra le voci più avventurose degli anni 2000.

Kid A (2000) e il suo successore Amnesiac (2001) sono state opere coraggiose che hanno visto la band inglese sperimentare con l’elettronica, il jazz, l’ambient e la musica classica contemporanea e che hanno ottenuto un grande successo. L’ultimo album della band A Moon Shaped Pool (2016) ha chiuso vent’anni intensi, con un costante desiderio di rompere gli schemi e stupire pubblico e critica.

Date degli audioforum: 7 e 21 novembre 2019

A cura di Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione delle due serate:

Ed ecco le playlist con i brani che abbiamo ascoltato: