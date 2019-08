Roxy Music – The Complete Picture (1972-1982)

Il 16 giugno 1972, la stessa settimana in cui sugli scaffali dei negozi arrivò The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars di David Bowie, la Island Records pubblicava il primo album omonimo dei Roxy Music. Un disco straordinario che ha fatto subito decollare la carriera di una delle band più originali e influenti del Regno Unito, capitanata dal carismatico dandy Bryan Ferry e che, nei primi due anni di attività, fu il trampolino di lancio per Brian Eno, una delle icone più riconoscibili del glam rock e in seguito quotatissimo produttore discografico (David Bowie, Talking Heads, U2…) e musicista colto e innovativo.

The Complete Picture (1972 – 1982) è un audioforum che ripercorre dieci anni di musica e costume di un gruppo che ha fatto la storia del rock negli anni ’70 e ha profetizzato gli anni ’80 (in particolare il new romantic dei tardi Japan, i Duran Duran e gli ABC).

Data dell’audioforum: 20 febbraio 2018

A cura di Alessandro Liccardo

