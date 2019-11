Simple Minds – Alive and Kicking

Quarant’anni di carriera per i Simple Minds, band scozzese che ha segnato gli anni ottanta grazie ad album come New Gold Dream (81-82-83-84) e il successivo Sparkle in the Rain, e a una hit tra le più note e amate del decennio, (Don’t You) Forget About Me.

Jim Kerr e compagni hanno venduto oltre 60 milioni di dischi e sono tuttora in attività. Hanno avuto grandi successi, cambi di line-up e collaborazioni illustri con musicisti e produttori come Steve Lillywhite, John Leckie (al lavoro con la band nei primi dischi e che in seguitò produsse l’album omonimo degli Stone Roses), Trevor Horn, Jimmy Iovine, l’ex Police Stewart Copeland, Lou Reed, Lisa Germano e altri ancora.

Una miscela in continua evoluzione e che ha influenzato, tra i tanti, The Horrors, i Manic Street Preachers, Moby e i Cocteau Twins (che proprio dal titolo di uno dei loro primi brani, inciso sotto l’insegna Johnny and the Self-Abusers, hanno tratto ispirazione per il proprio nome).

Data dell’audioforum: 24 settembre 2019

A cura di Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: