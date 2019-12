Talk Talk – Tomorrow Started (1982-1991)

Nella storia della musica pop, i Talk Talk sono stati uno dei gruppi dal percorso artistico più originale e fuori dagli schemi: in pochi anni sono passati infatti dal synth-pop a un sound più organico e imprevedibile, che attinge dal prog e dal free jazz e che di fatto, con dischi come Spirit of Eden e Laughing Stock, ha dato il la e spianato la strada a un intero genere del tutto nuovo, il post-rock.

Mark David Hollis, frontman nonché mente geniale dell’ensemble, è stato un autore schivo e di raffinata cultura musicale, che ha influenzato con la sua opera artisti molto diversi tra loro come Thom Yorke dei Radiohead, Beth Gibbons (Portishead), Bark Psychosis, Mogwai, Lo Moon, Grizzly Bear, Ólafur Arnalds, Spiritualized, Sigur Rós, These New Puritans, Doves ed Elbow.

Tomorrow Started, oltre ad essere il titolo di un pezzo tra i più intensi del secondo album It’s My Life, descrive alla perfezione una band che, forse inaspettatamente, con soli cinque LP ha saputo scrivere il futuro.

Data dell’audioforum: 22 ottobre 2019

A cura di Alessandro Liccardo

