The Verve – Urban Hymns (1997)

Nel 1997, trainato dagli archi (e dall’indimenticabile video) del singolo Bitter Sweet Symphony, il terzo album dei Verve, Urban Hymns trasformò questi eterni secondi del britpop in una delle band più importanti al mondo, vendendo oltre 10 milioni di copie.

Un disco frutto di una rinnovata (anche se breve) unità del quintetto guidato dal carismatico Richard Ashcroft, in grado di esprimere la sua sensibilità psichedelica in canzoni pop di grande impatto, come gli altri due singoli di maggior successo, The Drugs Don’t Work e Lucky Man.

Data dell’audioforum: 10 aprile 2019

A cura di Giorgio Bonomi

