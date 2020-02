Tori Amos – Little Earthquakes

Il 25 febbraio 1992 la Atlantic Records, inizialmente reticente, pubblicava negli Stati Uniti il primo album solista di Tori Amos e uno dei più celebrati dischi cantautorali degli ultimi tre decenni.

Little Earthquakes è un lavoro “confessionale” e fortemente introspettivo, in cui emergono rabbia, fiera femminilità e il grande talento tanto vocale quanto compositivo di Myra Ellen Amos, che trova finalmente nuova ispirazione e uno stile più maturo e personale

Un nuovo inizio per l’artista nata a Newton, ex bambina prodigio, che arriva al successo internazionale grazie a canzoni come Silent All These Years, China, Crucify e Winter, capaci di ispirare un’intera generazione di cantautrici.

Data dell’audioforum: 8 marzo 2017

A cura di Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione della serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: