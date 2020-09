The Beach Boys – Pet Sounds (1966)

Parlare dei Beach Boys significa parlare soprattutto del loro leader, il geniale e tormentato Brian Wilson, che dopo aver inventato le “canzoni da spiaggia” a base di sole, surf e mare, nel 1966 sfornò il suo capolavoro Pet Sounds.

Un disco ineguagliabile per cura delle melodie e degli arrangiamenti, diretto ispiratore dei Beatles, che l’anno dopo realizzarono il capolavoro Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band prendendolo come modello. Per la cura degli arrangiamenti, la qualità eccelsa della scrittura, le sensazioni che a distanza di oltre 50 anni riesce ancora a generare, rimane una pietra miliare, con brani indimenticabili come God Only Knows, Sloop John B e Wouldn’t It Be Nice.

Data dell’audioforum: 7 luglio 2020

A cura di Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: