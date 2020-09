Big Star – #1 Record & Radio City

Due dischi baciati dal sole, tra armonie beatlesiane, chitarre sognanti e romanticismo della porta accanto.

I primi due lavori dei Big Star di Alex Chilton, praticamente passati inosservati ai tempi della pubblicazione nei primi anni ’70 ma diventati col tempo oggetto di culto, mettono le basi del power pop che influenzerà la musica degli anni ’90: R.E.M., Pavement, Wilco e Yo La Tengo li citano da sempre come loro ispiratori.

Tra i brani dei due album si trovano infatti delle vere perle della musica pop, come September Gurls, Thirteen (coverizzata tra gli altri da Elliott Smith) e In the Street (utilizzata per la sigla della serie tv That ’70s Show).

Data dell’audioforum: 14 luglio 2020

A cura di Giorgio Bonomi

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: