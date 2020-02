Blur – Blur (1997)

Passata la sbornia del brit-pop, i Blur di Damon Albarn fecero uscire nel febbraio 1997 il loro disco più eclettico e personale, nel quale melodie cristalline e ritornelli orecchiabili si mischiano con i suoni più sperimentali dell’indie rock e del lo-fi americano.

Il risultato è un disco ambizioso e accessibile, con brani indimenticabili come Beetlebum, Song 2, On Your Own e You’re So Great.

Data dell’audioforum: 28 febbraio 2017

A cura di Giorgio Bonomi

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: