The Clash – The Only Band That Ever Mattered

Dagli inizi come “coscienza sociale” del punk inglese, fino alle ardite sperimentazioni con reggae, funk, dub e soul music dei primi anni ’80.

Poche band hanno avuto l’impatto a livello mondiale dei Clash di Joe Strummer: una miscela irripetibile di rabbia, curiosità e istinto, con la convinzione totale che la musica possa incidere sulla società e fornire la colonna sonora per gli “ultimi” del mondo.

Alcuni dei loro brani sono passati alla storia della musica rock: London Calling, Should I Stay or Should I Go, Rock the Casbah, I Fought the Law. Raccontare The Clash significa raccontare un pezzo di storia della Gran Bretagna a cavallo tra anni ’70 e ’80, e come da Londra un’intera generazione si è aperta al resto del mondo.

Data dell’audioforum: 28 marzo 2017

A cura di Giorgio Bonomi

Ecco la registrazione della serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: