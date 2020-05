Waiting for The Cure #2 (1988-2016)

Dopo la formazione a fine anni ’70 in piena esplosione della new wave, e la trilogia che li rende il volto più riconoscibile del cosiddetto “goth rock” (Seventeen Seconds, Faith e Pornography), The Cure si reinventano a metà degli anni ’80 come pop band, grazie al successo degli album The Head On the Door (1985) e Kiss Me Kiss Me Kiss Me (1987) e dei relativi singoli (soprattutto In Between Days, Close to Me e Just Like Heaven).

L’audioforum è dedicato alla fase di maggiore fama della band inglese, a partire dal suo capolavoro Disintegration (1989) e attraverso gli anni ’90 e 2000. Lullaby, Pictures of You e Friday I’m in Love sono solo alcuni dei brani indimenticabili di questo periodo.

Data dell’audioforum: 26 ottobre 2016

A cura di Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: