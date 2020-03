Peter Gabriel – The Genesis Years

In occasione dei suoi 70 anni, abbiamo fatto il punto sulla lunga carriera di Peter Gabriel, a partire dai primi anni con i Genesis.

Dal 1969 (anno del debutto From Genesis to Revelation) al 1975, passando per album come Foxtrot (1972), Selling England By the Pound (1973) e il doppio The Lamb Lies Down on Broadway (1974), il quintetto inglese ha rappresentato uno degli astri più brillanti del movimento progressive rock dei primi anni ’70, con grande successo anche in Italia.

Fotografie d’epoca, aneddoti biografici, esibizioni live restaurate e videoclip ad alta definizione nella nostra presentazione, con brani indimenticabili come The Musical Box, Watcher of the Skies, Firth of Fifth e The Carpet Crawlers.

Data dell’audioforum: 13 febbraio 2020

A cura di Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: