Peter Gabriel – The Solo Years

Dopo aver detto addio ai Genesis nel 1975, Peter Gabriel si prende una pausa di un paio d’anni, nei quali si dedica alla famiglia e progetta come tornare sulle scene per una carriera solista che gli darà ancora maggiori soddisfazioni.

Gli anni dal 1976 in poi sono stati un susseguirsi di successi, sperimentazioni e innovazioni, segnati dall’amore e promozione della world music, fino al lavoro sulle colonne sonore dei film Birdy (1985) e L’ultima tentazione di Cristo (1988).

Tra le sue hit che hanno segnato gli anni ’80 Shock the Monkey e Sledgehammer, nonché classici come Solsbury Hill, Games Without Frontiers e Biko.

Data dell’audioforum: 20 febbraio 2020

A cura di Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: