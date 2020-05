Joy Division – So This Is Permanent

Nati a Manchester nel 1976, i Joy Division in meno di quattro anni di attività hanno lasciato un segno indelebile sul genere post-punk e sulla storia della musica rock: le loro atmosfere inquietanti e decadenti, unite al magnetico carisma del frontman Ian Curtis, hanno influenzato un numero incalcolabile di band, costruendo un sound e un immaginario dark ancora oggi ineguagliati.

Ripercorrere la loro storia significa riascoltare brani passati alla storia come Transmission, Atmosphere, She’s Lost Control e Love Will Tear Us Apart, rendendo omaggio alla tragica figura di Curtis, suicidatosi ad appena 23 anni nel 1980.

Data dell’audioforum: 13 aprile 2016

A cura di Giorgio Bonomi

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ed ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato: