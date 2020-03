Radiohead – Ok Computer (1997)

Il visionario capolavoro dei Radiohead, Ok Computer, è stato più volte votato tra gli album più belli della storia del rock e come il più rappresentativo degli interi anni ’90.

Un disco profetico, in grado di anticipare l’ossessione per la tecnologia (e il conseguente senso di alienazione) che domineranno il ventunesimo secolo.

Unendo in maniera pressoché perfetta sperimentazione e melodia, tradizione e futurismo, chitarre e tecnologia, Thom Yorke e compagni scrivono brani indimenticabili come Karma Police, Paranoid Android e No Surprises, colgono in anticipo lo spirito dei tempi e diventano definitivamente delle star.

Data dell’audioforum: 26 aprile 2017

A cura di Giorgio Bonomi e Alessandro Liccardo, con i disegni in diretta di Michele Bruttomesso

Ecco la registrazione dell’intera serata:

Ecco la playlist con i brani che abbiamo ascoltato:



Ed ecco i tre disegni realizzati da Michele Bruttomesso durante la serata, che sono poi stati regalati ad altrettanti partecipanti all’incontro, estratti a sorte: