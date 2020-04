Paul Weller – The Changingman

Nel 1977, ad aprile, la Polydor pubblicò il primo 45 giri di The Jam: In The City, due minuti e sedici secondi di energia pura, è stato definito da Pitchfork uno dei più grandi singoli di debutto di tutti i tempi.

Fu solo l’inizio della straordinaria storia di Paul Weller, ribattezzato “The Modfather” dai suoi numerosi fan, destinato a diventare uno degli artisti più importanti della scena britannica.

Dal punk-rock e il revival mod degli inizi, con influenze rhythm ‘n’ blues, al funk e alle raffinate atmosfere jazzate degli Style Council e in seguito al brit-pop, alle cover di lusso e al pop psichedelico dei suoi lavori da solista, Paul non è stato fermo un attimo.

Data dell’audioforum: 4 aprile 2017

A cura di Alessandro Liccardo

