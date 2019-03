Sonic Youth – Confusion is Next (1981-2011)

Nome fondamentale del noise rock, cantori poetici e rumorosi dell’underground newyorchese, il quartetto guidato da Thurston Moore e Kim Gordon ha segnato indelebilmente la storia della musica rock, piegando il mainstream alla loro visione artistica senza mai scendere a compromessi, e anticipando (quasi) da soli il boom del grunge e dell’alternative rock nei primi anni ’90.

In due incontri abbiamo ripercorso la loro intera carriera, passando dai loro esordi all’interno della scena no wave all’equilibrio sublime tra rumore e melodia di album come Sister (1987) e Daydream Nation (1988), dalla firma per la major Geffen all’inizio degli anni ’90 alle affascinanti avventure sonore dei dischi successivi, fino al divorzio tra Kim Gordon e Thurston Moore e al conseguente scioglimento della band.

Data dell’audioforum: 7 e 14 novembre 2018

A cura di Giorgio Bonomi

