Twoo Sides #5: Wilco – Ode to Joy

Per chiudere in bellezza il mese di ottobre, abbiamo ascoltato per voi il nuovo album di uno dei nostri gruppi preferiti, i Wilco guidati da Jeff Tweedy.

Ode to Joy, uscito il 4 ottobre per l’etichetta dBpm Records, è un grande ritorno, dopo una serie di prove interessanti ma discontinue: sicuramente il miglior disco della band da una decina d’anni a questa parte. E ci ha fatto venire in mente anche molti altri artisti, che vi proponiamo nel corso del podcast.

Buon ascolto!

Come al solito fateci sapere cosa ne pensate voi e se il disco vi è piaciuto nei commenti qui sotto!