Twoo Sides #2: Flying Lotus – Flamagra

Il 24 maggio è uscito per la Warp Records Flamagra, il sesto album di Flying Lotus, all’anagrafe Steven Ellison, artista americano difficile da incasellare in un genere: la sua è musica elettronica, ma dentro c’è anche tanto jazz, soul, funk, hip hop… per dire la verità ci sono anche le sigle dei cartoni animati e le musiche dei videogiochi! Ma davvero, potremmo stare qui a riempire pagine elencando tutte le influenze e le collaborazioni di questo disco. Ne citiamo una su tutte, quella con David Lynch, di cui sentiamo la voce nel pezzo Fire Is Coming.

Ma è riuscito FlyLo a dare un senso a questo mix di contaminazioni così eterogenee? Secondo noi sì, ma giudicate voi stessi ascoltando la seconda puntata del nostro podcast!

I riferimenti non mancano, ma per motivi anche di tempo abbiamo dovuto limitare i pezzi da ascoltare nel podcast. Ve ne viene in mente qualcun’altro? Scrivetecelo qui o su Facebook.